Osimhen, Chelsea e Arsenal fiutano l'addio al Napoli: la situazione

Litigi, sfoghi, gol e abbraccio del pubblico: le ultime settimane di Osimhen al Napoli hanno vissuto un climax di emozioni. Il nigeriano ha risposto come al solito sul campo e anche se la squadra non sta raccogliendo molto, lui ci ha messo sempre la firma. Sei gol in otto partite , un bel bottino. Qualità che hanno colpito anche i club della Premier League.

Il contratto con gli azzurri scadrà nel 2024-2025 e nella prossima finestra di calciomercato estiva in molti potrebbero bussare alla porta di De Laurentiis. Come riporta il Sun, quotidiano inglese, due potrebbe essere le pretendenti principali: l'Arsenal e il Chelsea. I motivi? Tra chi ha l'attacco pieno e chi deve rinascere, il gioco della punta potrebbe far comodo a queste due squadre londinesi.

Osimhen, Arsenal e Chelsea lo osservano

Con De Laurentiis non è semplice negoziare, questa è una premessa doverosa. Sicuramente sa vendere e come in passato potrebbe guadagnare molto da un'ipotetica cessione di Osimhen, anche se per ora ha confermato la volontà di tenerlo: "Il rinnovo? Nessun problema, i giocatori sono sempre tutti contenti di stare qui, il problema è quando vanno via da Napoli perché non riescono più a trovare la via maestra". Il valore dell'attaccante è aumentato esponenzialmente e si aggira ora sulle tre cifre. L'ombra dell'Arabia è forte, ma il nigeriano è un competitivo. Difficilmente potrebbe accettare quella destinazione, anche se nel calcio di oggi è difficile escludere qualcosa. Tutto può cambiare in uno schiocco di dita, come anche il suo legame con la città. Un esempio? I video pubblicati sui social, che hanno scatenato l'ira del giocatore. Tra foto del club cancellate e profilo Instagram cambiato, qualche campanello d'allarme è suonato.

E il rumore era già forte dopo gli screzi per le sostituzioni. Poi tutto è rientrato, ma il futuro resta tutto da scrivere. Dall'Inghilterra due sono i club in pole: il Chelsea e l'Arsenal. Il City è coperto con Haaland, lo United ha da poco puntato su Hoijlund, il Liverpool ha Gakpo e Nunez. I Blues sono la squadra più in crisi di gol e risultati e di certo Osimhen andrebbe a cambiare il valore del loro reparto offensivo per ora scarno. Il club però ha già speso tanto, anche se i soldi per Boehly non sono di certo un problema. Molti li ha buttati. I Gunners invece non hanno una punta di ruolo, ma Arteta è stato bravo a trovare soluzioni, soprattutto dopo i vari infortuni di Gabriel Jesus. A differenza della squadra di Pochettino, i risultati sono ottimi e non hanno esigenza di cambiare. Ma il mercato non dorme mai, soprattutto in Premier.