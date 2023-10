Napoli, panchina surreale: Garcia è out, De Laurentiis prova con Gallardo

Napoli, per Garcia fiducia a tempo

Gallardo potrebbe essere dunque il sostituto di Rudi Garcia qualora la sua panchina scricchiolante dovesse cedere definitivamente. Situazione paradossale, una fragile fiducia a tempo che potrebbe già finire in caso di un risultato negativo al "Bentegodi" contro l'Hellas Verona (sabato 21 ottobre, ore 15). Ieri è andata in archivio una giornata intensa per gli azzurri con l'arrivo del presidente De Laurentiis a Castel Volturno per un fitto colloquio con l'allenatore francese e quindici giocatori, ovviamente non convocati dalle rispettive nazionali, per fare il punto della situazione dopo la cocente sconfitta casalinga in campionato contro la Fiorentina (1-3).