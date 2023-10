Osimhen, che botta: infortunio grave, il Napoli lo perde fino a dicembre!

"Dopo l'infortunio subìto in Nazionale, Victor Osimhen è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. L'attaccante azzurro ha iniziato le terapie all'SSCN Konami Training Center". È il comunicato del Napoli , diramato sul proprio sito ufficiale, con cui il club azzurro rende noti gli esami svolti dal bomber nigeriano, uscito per infortunio durante l'amichevole pareggiata 2-2 contro l'Arabia Saudita di Roberto Mancini.

I tempi di recupero e i match che salterà

Si tratta di un infortunio che, con tutta probabilità, lo terrà lontano dai campi da gioco per oltre un mese. Osimhen salterà pertanto, oltre al match con l'Hellas Verona in programma sabato 21 ottobre e la doppia sfida di Champions con l'Union Berlino di Leonardo Bonucci (24 ottobre e 8 novembre), anche le partite con Milan (29 ottobre), Salernitana (4 novembre), Empoli (il 12) e gli impegni della propria nazionale. Si valuterà poi il suo possibile rientro prima del terribile tour de force con Atalanta (25 novembre), Real Madrid (29), Inter (3 dicembre) e Juventus (il giorno dell'Immacolata Concezione).

La Coppa d'Africa

Come non bastasse, in casa Napoli sono da tempo rassegnati all'idea di perdere nuovamente il calciatore a cavallo tra gennaio e febbraio 2024. Con la Nigeria già qualificata alla prossima edizione della Coppa d'Africa, infatti, appare difficile immaginare una sua assenza alla massima kermesse per nazionali del continente.