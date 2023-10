Osimhen vola in Germania, ma non per il Napoli: il motivo

Tutta, cappello e trolley in mano: Osimhen si è presentato così all'alba a Capdochino. Motivo? Partenza verso la Germania, ma non con destinazione Berlino . Il Napoli giocherà contro l'Union di Bonucci in Champions League e l'attaccante non sarà presente per infortunio. La sua presenza all'aeroporto però ha scatenato i tifosi, tra saluti, foto e anche qualche selfie. Il nigeriano, nonostante l'ora, si è mostrato disponibile. Ma la curiosità non si è fermata certo al volo, ma a a tutto quello che c'è dietro. Raggiungerà la squadra per supportarla a distanza? No, Sky ha fatto chiarezza.

Osimhen in Germania, ma non per il Napoli

Dopo i primi rumors emersi in giornata, ecco la verità: il giocatore è partito per la Germania per motivi personali. Non sarà presente a Berlino e seguirà la partita dalla tv e poi farà ritorno in Italia. Domenica sarà in Tribuna per il big match contro il Milan. L'areo preso all'alba dal giocatore del Napoli ha fatto scalo a Francoforte e da lì si sarebbe poi diretto verso Hannover. Gli azzurri quindi avranno un tifoso in più, ma a distanza. Certo, il nigeriano questa partita avrebbe voluta giocarla da titolare, ma ancora i tempi di recupero sono lunghi. Rudi Garcia al suo posto potrebbe puntare su Simeone, alternando la scelta, dopo la maglia da titolare data a Raspadori contro l'Hellas Verona. La notte di Champions è pronta ad illuminare l'Olympiastadion, anche se i riflettori non punteranno su Osimhen.