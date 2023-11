Mario Rui-Meret a rischio per Juve-Napoli? Infortuni e tempi di recupero

Pronti, via e subito sono arrivate brutte notizie per Walter Mazzarri. L'allenatore ha firmato nella giornata di martedì il suo nuovo accordo col Napoli ed è tornato a Castel Volturno a 10 anni dall'ultima volta. Oltre alle prime sensazioni, il tecnico ha dovuto subito gestire un gruppo ridotto per via delle assenze dei giocatori in nazionale e poi anche per l'infortunio di Mario Rui e Meret . Il primo è entrato nel corso della sfida contro l'Empoli, salvo poi nel finale accusare un fastidio alla gamba sinistra. Il portiere, invece, ha dato subito forfait e al suo posto ha giocato Gollini. I due giocatori hanno effettutato gli esami strumentali per capire l'entità dei rispettivi infortuni.

Napoli, il comunicato su Mario Rui, Meret e Osimhen

Il Napoli ha comunicato tramite una nota ufficiale l'esito del terzino e del portiere: "Mario Rui e Alex Meret hanno sostenuto gli esami presso la clinica Pineta Grande: Mario Rui ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Per il portiere azzurro lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra". Nell'allenamento odierno non ha partecipato nemmeno Osimhen perché "colpito da una sindrome influenzale". Notizie pessime per Mazzarri perché al rientro dopo la sosta il Napoli è atteso da un ciclo di partite davvero difficile: Atalanta, Real Madrid in Champions, poi Inter e soprattutto la gara dell'Allianz contro la Juventus. Difficile azzardare il recupero di entrambi i calciatori, ma è possibile che i due possano saltare questi match. Per il portoghese un mese di stop circa, mentre per il portiere dalle due alle tre settimane. I calciatori verranno comunque valutati giorno dopo giorno per capire come sta procedendo la fase di recupero.