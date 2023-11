Infortunio Olivera, c’è lesione del legamento: il comunicato del Napoli

Gioia a metà per la prima di Mazzarri sulla panchina del Napoli. L'allenatore ha trovato subito la vittoria in un big match complicato come quello contro l'Atalanta. Un sorriso che si è spento per l'infortunio di Olivera: il terzino è uscito in barella in seguito ad un brutto movimento del ginocchio a palla lontana. Nessun contrasto con un avversario. Una dinamica sfortunata, che però ora lo costringerà a stare fuori a lungo. L'esito degli esami ha riportato una lesione di secondo grado al legamento del ginocchio sinistro.