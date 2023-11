De Laurentiis: "Se il sindaco juventino mi vendesse lo stadio..."

L'attacco a Lega e Uefa

"Il Napoli non è mai cascato. Ha avuto qualche inciampo, come capita nella vita, ma da qui a dire che il Napoli non è più il Napoli dello scudetto ce ne passa. Io sono dell'idea che i conti si fanno alla fine. Vediamo le coppe europee e il campionato, vediamo come i grandi gestori del calcio che hanno la grande responsabilità di affossarlo giorno dopo giorno, se riescono invece a renderlo più moderno ed efficace, meno prolisso e lungo per i giovanissimi che non ce la fanno più a seguire un calcio rappresentato in maniera superata e vecchia", ha aggiunto Aurelio De Laurentiis.