Osimhen-Napoli, rinnovo ufficiale: c'è la clausola di rescissione

"Per Osimhen siamo alla firma che era in sospeso dalla estate". Lo aveva detto Aurelio De Laurentiis , un mese fa circa, e l'ha confermato nella giornata odierna, a poche ore dalla gara contro la Roma dell'Olimpico. Il presidente del Napoli e la società stessa hanno comunicato il rinnovo contrattuale dell'attaccante nigeriano e hanno pubblicato la foto sui social al momento della firma sul prolungamento fino al 2026 con la società partenopea. "Fatto" ha scritto il numero uno azzurro.

Osimhen e il rinnovo col Napoli: i dettagli

In estate ha rifiutato diverse offerte soprattutto dall'Arabia Saudita: "Non posso negare, quello che è stato detto è tutto vero. Sono sincero: non volevo andarmene da Napoli ma quando è arrivata l'offerta enorme è stato difficile rifiutare" aveva detto Osimhen. Gli è bastato parlare con De Laurentiis e il club per decidere di restare in azzurro e rifiutare i tanti soldi arabi. A distanza di sei mesi ecco che è arrivata la nuova firma sul prolungamento e l'annuncio è arrivato sui social: "Osimhen e il Napoli avanti insieme fino al 2026". Non soltanto la firma perché nel contratto del centravanti è stata anche inserita una clausola di rescissione tra i 120 e i 130 milioni. La società ha voluto fare così il regalo di Natale ai propri tifosi con il rinnovo del nigeriano.