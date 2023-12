Infortuni Natan e Lobotka: il comunicato del Napoli e l’esito degli esami

Il Napoli, dopo la sconfitta contro la Roma, deve fare i conti anche con gli infortuni. Natan e Lobotka hanno lasciato il campo contro i giallorossi per due problemi non di natura muscolare. Il difensore brasiliano ha subito una brutta botta alla spalla e il centrocampista al costato e saranno valutati giornalmente. Mazzarri dovrà fare a meno sicuramente degli squalificati Politano e Osimhen per la prossima sfida contro il Monza. Una situazione d'emergenza.