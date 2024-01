Napoli, emergenza portieri: per Meret lesione grave

Emergenza portieri per il Napoli: Meret sarà costretto a un lungo stop. La squadra azzurra ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare il primo match del 2024: Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle 15, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A.