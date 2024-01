Osimhen, il rapporto con De Laurentiis e la Premier: "Un giorno mi piacerebbe"

" Ho un ottimo rapporto con De Laurentiis ", Osimhen è stato chiaro al media day della Nigeria . L'attaccante è impegnato in Coppa d'Africa con la propria Nazionale e ha anche segnato all'esordio, anche se le aquile non sono andate oltre il pari contro la Guinea Equatoriale. Dal campo al futuro, la punta ha risposto anche alle domande sul Napoli e sui suoi obiettivi, in particolare la Premier League .

Osimhen, il rapporto De Laurentiis e il futuro

"Sono felice con il presidente. Ho un ottimo rapporto con lui, sono sincero. Mi è sempre stato vicino sin da quando sono arrivato al Napoli nel 2020 e ho un ottimo rapporto anche con la sua famiglia" - ha dichiarato Osimhen. Il giocatore ha poi proseguito: "Per me è importante avere una buona relazione con il proprietario della squadra. Tra noi non ci sono mai stati problemi, quanto è successo non ha niente a che fare con mio rapporto con lui o la sua famiglia. Il presidente mi ha supportato sempre, anche fuori dal campo, e io ho dato il massimo per vincere lo scudetto anche per loro. È sempre importante avere questo tipo di relazioni con il proprietario del club”. E su un possibile futuro in Premier, l'attaccante è stato chiaro: “Certo che un giorno mi piacerebbe giocarci, per ora ho altri piano per la mia carriera. Ma quando sarà il momento saprete tutto”.