Mazzarri e la nuova Supercoppa: “Non posso rispondere, chiedete alla Figc”

RIAD (Arabia Saudita) - " Il mercato non incide nella testa, penso solo alla partita di domani . Sono abituato così da sempre, una mentalità che trasmetto anche alla squadra. Rispetto alla Salernitana, i ragazzi avevano perso un po' di fiducia e questa vittoria magari ci dà un po' di morale per le prossime partite". Sono le parole, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, del tecnico del Napoli Walter Mazzarri: " Rivincita del 2012? Non mi piace parlare del passato , guardiamo avanti, questo è un Napoli diverso che ha fatto passi da gigante che ha vinto lo scudetto dopo 33 anni ed è sempre in Europa. Pensiamo a domani, veniamo da un momento altalenante, serve una partita in cui i giocatori possano mettersi in condizione di far bene".

Sugli infortunati

"Cajuste, da quello che ho capito rispetto a sabato, sono contento perché forse ce la fa. Zielinski sta meglio, valuteremo anche lui. Demme ha avuto uno stiramento al gemello, non una cosa gravissima, ma verifico dopo. Ieri non si è allenato, sarà difficile averlo con la Fiorentina. Simeone gioca? No, lo lascio fuori perché ha parlato male (ride, ndr). La formazione la vedrete domani, lui è candidato, può esserci, vediamo. Cambio di modulo data l'emergenza? Quello che ho pensato è bene lo tenga per me. È vero che abbiamo provato qualcosa di diverso per cambiare a gara in corso, mentre per cambiare modulo ci vuole tempo, vedremo ma credo continueremo a giocare come nelle ultime partite", aggiunge Mazzarri.