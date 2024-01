Plusvalenze Napoli, affare Osimhen: indagato De Laurentiis per falso in bilancio

La Procura di Roma ha chiuso l'indagine che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l'accusa di falso in bilancio. Il procedimento è legato a presunte plusvalenze fittizie collegate all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen. Il tribunale nazionale della Figc chiese 11 mesi di inibizione per il patron dei partenopei ma il tribunale federale assolse lui e la società. Nel procedimento è coinvolta anche la società Calcio Napoli e l'atto di chiusura delle indagini è stato notificato anche agli altri indagati: si tratta dei membri del Consiglio di amministrazione che era in carica all'epoca dei fatti.