Zielinski e l'Europa negata: la rivedrà con la maglia dell'Inter

Un segnale in più verso l’Inter, un segnale di rottura forte con il pianeta Napoli. Il club partenopeo ha deciso di escludere Piotr Zielinski dalla lista Uefa che prenderà parte alla seconda fase della Champions che vedrà i campioni d’Italia impegnati negli ottavi contro il Barcellona (andata il 21 febbraio al Maradona, ritorno in Catalogna il 12 marzo). Una decisione forte che non fa altro che confermare, indirettamente, la volontà del centrocampista polacco di non rinnovare il contratto col Napoli e lasciare la squadra il 30 giugno. Nonostante un’offerta da 5 milioni, Zielinski accetterà quella da 4.5 milioni per 4 anni dell’Inter.