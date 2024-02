De Laurentiis scatenato: liquida Zielinski e tira bordate sulla Lega!

Napoli, De Laurentiis annuncia: "Zielinski andrà via"

De Laurentiis ha parlato così del futuro del centrocampista polacco, ormai ad un passo dal trasferimento a parametro zero all'Inter: "Dovete tenere presente tutte le varie componenti, restrittive, non per colpa nostra. L'Uefa stabilisce un numero di presenze, noi abbiamo fatto un certo numero di acquisti e mi dispiace aver rinunciato a Zielinski e Dendoncker. La situazione di Zielinski la conosciamo. Io credo che dal 18 febbraio, finalmente al completo, avremo opportunità per dire che ripartiremo in maniera corposa, senza scuse e disagi. Avremo una rosa per competere a qualunque livello. Ho letto che qualcuno aveva dubitato... che ci fosse una ripicca o un'azione vendicativa verso Zielinski, assolutamente no. È una splendida persona, un bravissimo ragazzo ed un giocatore di livello, ma ripeto: le scelte sono state fatte viste che è in uscita. Dal 1 luglio non sarà più con noi e dovremo aprire una finestra sulle opportunità in entrata".