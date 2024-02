Osimhen speranza Napoli: contro il Genoa il rientro dopo quasi due mesi

NAPOLI - La lunga attesa è finita: Osimhen oggi sarà a Castelvolturno per risollevare le sorti del Napoli. Dopo 50 giorni di assenza, Walter Mazzarri è pronto a riabbracciare il suo attaccante centrale che dovrebbe partecipare alla seduta di allenamento pomeridiano. Il centravanti nigeriano, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa d'Africa contro la Costa d'Avorio, atterrerà stamattina alle 8 nello scalo di Capodichino con un volo proveniente da Lagos e dopo aver fatto scalo a Dubai. Programma rispettato da Victor , che è stato ricevuto con tutta la nazionale nigeriana sconfitta in finale dalla Costa d’Avorio dal presidente della Repubblica, Bola Tinubu, che ha pensato di premiare tutti i membri della spedizione regalando loro un appartamento ed un terreno: era previsto che tornasse oggi, grazie ad un volo organizzato direttamente dal Napoli.

I numeri senza Osimhen

È mancato tanto alla squadra azzurra che aveva lasciato, dopo l’espulsione patita nel match contro la Roma il 23 dicembre, al settimo posto e con soli 4 punti di distacco dal quarto posto e che ritrova oggi al nono posto con 7 di distacco dall’ultimo posto utile per la Champions. Senza di lui il Napoli ha segnato solo 7 gol in 8 partite, ha ottenuto 8 punti in campionato e ha battuto la Fiorentina nella semifinale di Supercoppa. Quest’anno ha saltato 14 partite che complessivamente diventano 58 nei 4 anni da calciatore del Napoli. Considerando solo la serie A, sono 40 le partite saltate, cioè out per un intero campionato. Ora sarà necessario valutare bene le condizioni fisiche del giocatore, considerando gli sforzi fatti nelle 7 partite in Coppa d’Africa, gli sbalzi climatici, al disidratazione che gli ha portato la perdita di 5 chili ed una gastroenterite, oltre al lungo viaggio di ritorno. Senza Osimhen il Napoli è peggiorato e le prestazioni di Raspadori e Simeone non sono state sufficienti a colmare il vuoto lasciato dal nigeriano: il bomber argentino non segna addirittura dal 27 settembre. Il rientro di Osimhen sarà fondamentale, soprattutto in chiave ottavi di Champions League contro il Barcellona (si gioca mercoledì l’andata a Fuorigrotta), ma anche sabato al Maradona contro il Genoa, gara nella quale Mazzarri tornerà al 4-3-3, il modulo che gli azzurri conoscono meglio.

Out Juan Jesus, sorpresa Lindstrom

Per il ruolo di portiere, l’allenatore sta riflettendo se confermare Gollini o dare una chance a Meret, reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori un mese e mezzo. Mario Rui tornerà titolare dopo il turno di stop contro il Milan, ma Mazzarri dovrà fare a meno di Juan Jesus, squalificato per un giallo rimediato contro i rossoneri. Il favorito sembra essere Leo Ostigard, ma non è da escludere l’impiego di Natan, che tornerebbe in campo da titolare dopo l’infortunio alla spalla patito contro la Roma e le due gare in panchina con Verona e Milan. Confermato sulla destra Di Lorenzo, c’è incertezza sulla situazione di Zielinski, ormai separato in casa dopo aver firmato ed effettuato le visite mediche con l’Inter. Lindstrom può essere la mossa a sorpresa di Mazzarri in mediana con Anguissa e Lobotka.