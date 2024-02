Osimhen non convocato per Napoli-Genoa: perché Mazzarri ha scelto così

Dopo l'arrivo in Italia nella serata di giovedì, Osimhen ha raggiunto i compagni di squadra a Castel Volturno nella seduta di allenamento di oggi, venerdì 16 febbraio. Il nigeriano, come riporta il club nel report, "ha svolto lavoro personalizzato di recupero in campo" . Mazzarri in conferenza aveva lasciato qualche dubbio sulla convocazione per il match contro il Genoa, ma ora insieme allo staff ha preso la decisione definitiva e l'attaccante non si aggregherà al resto della squadra per la prossima partita di Serie A.

Osimhen, niente Genoa: non sarà convocato

L'attaccante nigeriano è arrivato al campo di allenamento poco dopo le 15. Un rientro dopo oltre 50 giorni d'assenza a causa della partecipazione alla Coppa d'Africa, che ha perso in finale contro la Costa d'Avorio. Osimhen non gioca in Serie A dal match perso contro la Roma dello scorso 23 dicembre, partita in cui è stato anche espulso per somma di ammonizioni. Mazzarri lo ha riabbracciato, ma per poterlo inserire nel proprio scacchiere ha deciso di aspettare ancora un po'. Dopo il ritardo del volo e i pochi giorni di preparazione alla sfida contro il Genoa, in casa Napoli non vogliono correre rschi, considerando anche l'imminente sfida negli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona.