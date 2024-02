Calzona: “Napoli, in due giorni non si fanno miracoli. Ottimo spirito”

NAPOLI - Esordio a poche ore dall'annuncio ufficiale: Francesco Calzona si presenta da tecnico del Napoli con un pari nell'andata degli ottavi di Champions contro il Barcellona. Il neo tecnico azzurro ha commentato così la partita ai microfoni di Prime Video: "Tanto da lavorare ma complimenti alla squadra per un buon secondo tempo e un ottimo finale. A livello tattico abbiamo da fare un passo avanti, abbiamo messo in campo calciatori che non stavano benissimo. Nella fase difensiva siamo andati in difficoltà perchè c'era poca pressione davanti e abbiamo concesso tanto e se concedi a squadre di livello paghi caro. Nel finale la squadra ha creduto di poter vincere la partita ed è un segnale importante. Lo spirito mi è piaciuto molto".