Calzona-Napoli con il doppio incarico: prima volta in A, tutti i precedenti

Il Napoli ha scelto di cambiare ancora guida tecnica e dare un'ulteriore scossa all'ambiente a seguito dei deludenti risultati ottenuti da Walter Mazzarri in questi mesi. De Laurentiis dopo qualche ora di riflessione ha ringraziato il tecnico livornese e ha deciso di affidare la panchina azzurra a Francesco Calzona . Per lui è un ritorno visto che a Napoli è stato come vice di Sarri e di Spalletti, ma è anche la prima volta in cui in Serie A un allenatore ricopre il doppio incarico: sì, perché lui è anche Ct della Slovacchia portata ai prossimi Europei in Germania. Una situazione particolare in Italia, ma che all'estero si era già verificata con diversi tecnici, alcuni anche italiani.

Calzona e il doppio incarico: tutti i precedenti

Di recente sono diversi gli allenatori che hanno rivestito il doppio ruolo (club e nazionale) prima di Calzona con il Napoli. Ma andiamo per gradi e per ritrovare la prima volta c'è da riavvolgere il nastro di 50 anni e tornare al 1974 con Rinus Michels. L'allenatore è riuscito a portare in finale ai Mondiali l'Olanda in quell'anno e nel frattempo è stato sotto contratto con il Barcellona. Dopo di lui è toccato a una leggenda, ovvero Sir Alex Ferguson ai tempi dell'Aberdeen e della Scozia nel 1985, il tutto prima di iniziara la sua storica avventura con il Manchester United. Dopo il tecnico scozzese bisogno arrivare agli anni 2000 per ritrovare una situazione simile con Guus Hiddink che ha allenato la Russia agli Europei del 2008 e poi è stato chiamato dal Chelsea con cui ha vinto la FA Cup.

Da un olandese a un altro perché dopo di lui è toccato ad Advocaat guidare l'Az Alkmaar e in contemporanea anche il Belgio. Qualche anno dopo è toccato a Terim guidare sia il Galatasaray e la Turchia. Sempre nel 2013 anche il Messico ha deciso di affidare la panchina a Miguel Herrera dopo che ha vinto il campionato di Clausura con l'America. Nel 2015 è toccato ancora alla Russia a chiamare in panchina un allenatore di club: è Slutsky che ha preso il posto di Capello mentre era già sotto contratto con il Cska Mosca. Gli ultimi precedenti sono di pochissimi anni fa e tra i protagonisti anche Fabio Cannavaro: l'ex capitano dell'Italia ha allenato il Guangzhou e nel mentre è stato chiamato a sostituire Lippi dopo le dimissioni dalla nazionale cinese. Ultimo è stato Rangnick Ct dell'Austria e allo stesso tempo allenatore del Manchester United nel 2021. Ma anche in Serie A, con dinamiche diverse, si era già verificato in passato questa situazione...