Così Kvaratskhelia diventa un problema per il Napoli

Il Napoli sembra essere diventato un'imbarcazione senza bussola e si naviga guardando le stelle. Anzi "la" stella, l'unica presente nel team azzurro: Victor Osimhen . Senza di lui il Napoli fa fatica a segnare e nonostante lui, rientrato contro il Barcellona dopo due mesi trascorsi in Coppa d'Africa, la squadra non ha vinto le ultime due gare. Domani si recupera il match con il Sassuolo e lo scorso anno, proprio in una partita contro gli emiliani al Mapei Stadium, si ebbe la conferma della grandezza di quella squadra. Lo stesso Spalletti, non poté fare a meno di ammirare lo spettacolo offerto dal Napoli in quella gara. «In venticinque anni non avevo mai assistito a una roba del genere», scrisse l'ex allenatore degli azzurri sui suoi canali social il giorno successivo. Ma oggi, di quella squadra, resta solo il ricordo. Il tempo ha portato via quel Napoli trascendentale e forte di una energia che proveniva dalla testa. La conferma è arrivata dal terzo allenatore stagionale, Calzona , anche lui conscio che il Napoli sia vittima di un blocco psicologico.

Il crollo del Napoli: i numeri

Il crollo del Napoli si legge attraverso i numeri. Non ha vinto nessuna delle ultime sei trasferte in serie A e l’ultima volta che gli azzurri non avevano trovato la vittoria fuori casa per più gare in un singolo campionato, risale a 16 anni fa. Ma ciò che preoccupa sono i numeri offensivi ottenuti in trasferta, i peggiori del campionato: solo 2 punti, un gol fatto e 9 tiri in porta in 4 partite. L’ultima vittoria in trasferta risale al 25 novembre contro l’Atalanta, grazie all’assist di Osimhen per il gol di Elmas. È evidente, quindi, che il Napoli senza il suo numero nove segna poco e vince meno. Ora, il Napoli ha un’ennesima occasione per riscattarsi.

Napoli, la formazione contro il Sassuolo

Tutta l’attenzione è rivolta al recupero della 21ª giornata, che si giocherà, come detto, domani pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. È possibile che il tecnico opti per un turnover, considerando che domenica al Maradona arriverà la Juventus. Il capitano Di Lorenzo rientra dalla squalifica ed è pronto a riprendere la fascia destra, mentre Mario Rui farà il suo ritorno sull’out sinistro. Al centro della difesa potrebbe esserci il reinserimento di Natan, al fianco di Rrahmani. A centrocampo, ci si aspettano pochi cambiamenti, con Traore al posto di Zielinski, affiancato da Lobotka e Anguissa.