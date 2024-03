Juve-Napoli, sfida Mondiale per Club: De Laurentiis già valuta il ricorso

Il duello Juve-Napoli

Martedì si potrebbero avere ancora più certezze sulle partecipanti italiane: il Napoli scenderà infatti in campo contro il Barcellona allo Stadio di Monjuic (il Camp Nou è in rifacimento) per il ritorno dopo l’1-1 del Maradona. Se la squadra di Calzona, che ha cinque punti in meno, 47 contro 42, nel ranking, dovesse essere eliminata, allora per la Juventus si aprirebbero le porte del Mondiale per club, come ha ribadito qualche giorno fa la stessa Fifa («La Juventus si qualificherà per la Coppa del Mondo per club FIFA se Napoli e Lazio non riusciranno a passare il turno in Champions League in questo mese»). Ma neppure il vademecum di Infantino sembra fermare il desiderio del presidente del Napoli di estromettere per vie legali, qualora non gli riuscisse sul campo, la Juventus.