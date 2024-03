"Napoli, se esci dalla Champions, la Juve...": il tweet Fifa gela De Laurentiis

Una risposta indiretta, ma chiara e, si spera, efficace per evitare che Aurelio De Laurentiis mobiliti pool di avvocati per intraprendere un’azione legale perdente fin dalla nascita. La Fifa è esplicita nel ribadire quali siano i criteri di accesso al Mondiale per club, che si terrà nell’estate del 2025 negli Usa e che porterà una vagonata di milioni nelle casse dei partecipanti perché il montepremi si aggira sui due miliardi e mezzo di euro. In un post attraverso i suoi profili social, la Fifa fa dunque il punto sulla situazione dell’Italia, che avrà due squadre in gara con l’Inter già qualificata, e spiega. «La Juventus si qualificherà per la Coppa del Mondo per club FIFA se Napoli e Lazio non riusciranno a passare il turno in Champions League in questo mese».