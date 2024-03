De Laurentiis furioso: intervista Politano interrotta tra insulti e spintoni

De Laurentiis, le parole di Ferri

L'episodio in serata è stato successivamente commentato da Federico Ferri. Il direttore responsabile di Sky Sport ha dichiarato con un post su X: "Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport. Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione".