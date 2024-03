Osimhen, allarme per l'Inter: non si allena, "affaticamento post Champions"

Allarme Osimhen nel Napoli che prepara la trasferta in casa dell'Inter con il dubbio sul bomber. Il nigeriano, infatti, non si è allenato oggi con il gruppo azzurro a causa di un affaticamento muscolare dopo il match di Campions League. I partenopei, martedì sera, sono stati eliminati dal Barcellona, uscendo sconfitti dal Lluys Companis per 3-1: la punta nigeriana non ha brillato in campo, oscurato dalla grande prova del classe 2007 Cubarsì.