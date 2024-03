Caso Acerbi, Juan Jesus e Mane contro il razzismo: “Cervello piccolo”

Juan Jesus e Mane contro il razzismo

Juan Jesus ha proseguito, analizzando a fondo il problema: "Negli stadi il razzismo c'è, dobbiamo crescere come esseri umani e molti non hanno la consapevolezza che questa cosa può ferire molte persone con cuore, anima e cervello e penso che a breve verranno fuori regole migliori per fermare tutto quanto". Poi ha portato una propria testimonianza anche Mane: "L'anno scorso in campionato un difensore mi ha dato del neg*o, ma non ho risposto, ho pensato a giocare".