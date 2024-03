Calzona, veleno Champions e futuro: "Napoli squadra dei sogni, ma..."

Dopo i mesi alla guida del Napoli, Francesco Calzona è tornato ieri sulla panchina della nazionale slovacca nell'amichevole contro l'Austria. Il ritorno non è stato fortunato, con la sconfitta casalinga per 2-0. L'allenatore nel post partita ne ha però approfittato per fare il punto su questo doppio ruolo: "Questa situazione è capitata in un momento in cui è stato possibile farlo. Il doppio ruolo è compatibile solo quando non ci sono partite ufficiali per quanto mi riguarda".