La volata Champions: Juve, il calendario ora si fa durissimo

TORINO - Ultime 9 giornate del campionato di Serie A e corsa ai posti in Europa sempre più accesa. La flessione della Juventus nell'ultimo periodo ha riportato entusiasmo nelle inseguitrici che in questo finale di stagione sperano di poter dare fastidio ai bianconeri nella volata per la partecipazione alla prossima Champions. Milan, Juventus, Bologna, Roma, Atalanta e Napoli sono raccolte in 17 punti dal secondo al settimo posto. Alla prossima Champions parteciperanno le prime quattro classificate, ma in base al ranking Uefa per Nazioni il numero di qualificate potrebbe salire fino a cinque. Nove gare decisive dunque per le formazioni interessate con le semifinali e l'eventuale finale di Coppa Italia insieme alla fase finale dell'Europa League ad infoltire un calenadrio impegnativo per tutte dal 30 marzo fino al 26 maggio.