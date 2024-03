Allegri perde le staffe in diretta tv: "Non dovete capire, dovete chiedere"

Yildiz-Chiesa-Vlahovic insieme? E Allegri si innervosisce

"Tutto è possibile, ma il problema è che bisogna fare dei risultati. Il termometro della squadra ce l’ho io durante la settimana. Abbiamo un obiettivo da raggiungere in qualche modo dobbiamo raggiungerlo, è l’entrata in Champions. In questo momento siamo in difficoltà, cercheremo di trovare tutte le soluzioni possibili. In questi momenti si può creare anche confusione". Incalzato sul tridente Allegri replica, nuovamente, che tutto è possibile ma ci sono i risultati da raggiungere e alla contro-replica, ovvero la mancanza di risultati in questo periodo, l'allenatore bianconero non contiene il disappunto: "Credo che momentaneamente siamo terzi..lei sa come si fa l'allenatore? Io non so come si fa il giornalista...io non devo andare dietro al pubblico che ci sostiene e io cerco di fare il meglio per la squadra, Io non mi permetto di dire ad un giornalista come si fa il giornalista. 7 punti nelle ultime 8 partite? Potrei chiederle come mai nelle prime 19 abbiamo fatto 46 punti, vale la sua domanda. Sono l'allenatore che lavora per la Juventus, ho un obiettivo da raggiungere e mi dispiace che in questo momento non arrivino risultati, la squadra sta facendo il massimo poi sbagliamo, io sono il primo che sbaglia. Voi non dovete capire, dovete fare le domande che è diverso".