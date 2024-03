Vlahovic, cos'è successo con Giua: prima giallo, poi rosso diretto

TORINO - Piove sul bagnato in casa Juventus, fermata sullo 0-0 dal Genoa all'Allianz Stadium di Torino. Una sola vittoria nelle ultime otto partite di campionato il preoccupante ruolino di marcia degli uomini di Allegri, con all'orizzonte la delicatissima trasferta all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Non ci sarà Dusan Vlahovic, che rientrava proprio oggi dalla precedente squalifica rimediata per somma di ammonizioni, a causa dell'espulsione rimediata nel recupero della sfida contro i liguri di Gilardino.