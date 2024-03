Napoli-Atalanta, novità su Kvaratskhelia: le condizioni del georgiano

Brutte notizie per il Napoli in vista del match contro l'Atalanta: Kvaratskhelia, tornato acciaccato dalla storica qualificazione della Georgia ai prossimi Europei, ha svolto lavoro differenziato in campo e in palestra alla vigilia del match e con ogni probabilità non scenderà in campo. Dalle prime analisi era emersa "una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra" che il giocatore non ha ancora smaltito.