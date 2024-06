Conte parla già da napoletano: "Amma faticà". Poi l'aneddoto

Il Napoli ha regalato un primo assaggio di Conte ai tifosi, in attesa di fissare la conferenza stampa di presentazione. "Questa è una della città più belle al mondo e il popolo napoletano ha grandissima passione" - ha detto l'ex allenatore della Juventus ai canali ufficiali del club azzurro, in un breve video insieme al presidente De Laurentiis. Poi il neo tecnico ha rivelato anche un aneddoto sullo stadio e ha rivolto un messaggio ai tifosi.

Napoli, le prime dichiarazioni di Antonio Conte

"Se mi dicono Napoli mi vengono in mente tante cose. È una della città più belle al mondo e il popolo napoletano ha grandissima passione. So che sarà una grandissima esperienza, calcistica ma anche di vita. Ho grande entusiasmo ma anche tanta voglia di viverla" - ha spiegato Conte. Poi ha proseguito: "Penso che avendo questa opportunità di fare questo mestiere o da calciatore o da allenatore, farlo a Napoli sia unico. Se uno ha il privilegio di poterla fare, non deve perdersi questa esperienza". Sullo stadio Maradona, poi, l'allenatore ha svelato un simpatico aneddoto:" Lo stadio Maradona mi evoca un bellissimo ricordo. Napoli-Lecce, quando ho avuto il privilegio di marcare Diego. Abbiamo perso 3-2 alla fine perché fece gol Carnevale però il ricordo più grande è stato il mio primo gol in Serie A. Proprio al Maradona marcando Maradona. Fu per me una grandissima soddisfazione". Infine ci ha tenuto a mandare un messaggio al popolo, immedesimandosi subito nella piazza: "Ai tifosi e a tutto l'ambiente c'è solo da dire una cosa: Amma faticà".