Conte, vedi la Juve e incroci le dita…: è quasi un incubo

Tre scudetti conquistati con la Juventus , ma da avversario Antonio Conte ha avuto sempre difficoltà a imporsi contro la Vecchia Signora. Vabbé, sulla panchina dell’Arezzo, in Serie B, agli albori della sua nuova carriera da allenatore dopo quella di calciatore, non è stato un test particolarmente incisivo visto la differenza di qualità tra le due squadre, ma con l’ Atalanta e l’ Inter avrebbe potuto essere un’altra storia. E invece Conte è uscito sempre con le ossa malconce dalla sfida diretta contro i bianconeri. Su otto confronti, ne ha vinto soltanto uno (17 gennaio 2021, Inter-Juventus 2-0 in campionato con i gol di Vidal e Barella), pareggiato un altro (sempre alla guida dell’Inter, 0-0 allo Stadium nella semifinale di Coppa Italia, nel febbraio del 2021) e rimediato sei sconfitte: una con Arezzo e Atalanta, 4 con i nerazzurri, con le sue squadre che hanno segnato 9 gol ma ne hanno subiti la bellezza di 19. L’allenatore del Napoli si rifà nei confronti diretti contro Thiago Motta : a dire il vero c’è un solo precedente tra i due tecnici e risale a quando l’italo-brasiliano guidava il Genoa. A San Siro, a pochi giorni dal Natale del 2019, finì 4-0 per l’Inter con la doppietta di Lukaku e i gol di Gagliardini ed Esposito.

Il capitolo Nazionale

Ma i due allenatori, prima della sfida sulle panchine, hanno lavorato anche insieme: Thiago Motta è stato infatti convocato dal ct Conte in Nazionale dopo due anni di assenza. In totale sono 7 le presenze con l’Italia sotto la guida del tecnico leccese: le amichevoli contro Spagna e Germania il 24 e il 29 marzo 2016, nelle quali viene schierato titolare, e poi all’Europeo 2016 in Francia, dove disputa quattro partite, ma è costretto a saltare per squalifica i quarti di finale contro la Germania, dando poi l’addio alla Nazionale al termine della rassegna europea. Decisamente più equilibrati, invece, i precedenti di Thiago Motta contro il Napoli: 2 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi ottenuti con le ultime due gare - con il Bologna - chiuse senza subire gol. Però il tecnico della Juventus non ha mai vinto in casa in panchina contro il Napoli: 2 pareggi con il Bologna e una sconfitta con lo Spezia.