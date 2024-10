Conte: "Abbiamo meritato di passare in vantaggio, dobbiamo festeggiare perché…"

Conte: "Nessuno aveva segnato a Empoli"

"Qui ad al Castellani nessuno era riuscito a segnare prima di noi - ha dichiarato il tecnico ai microfoni Dazn - C’erano tantissime insidie. Non mi è piaciuto il primo tempo. L’approccio non è stato il nostro. Siamo stati timidi e impauriti. Forse il nostro trascorso qui al ha giocato un ruolo. Non mi è piaciuto che abbiamo giocato sua in fase di possesso che di non possesso. Abbiamo la possibilità di sfruttare più opzioni di gioco. Nel secondo tempo abbiamo meritato. Da lì in poi + stata una partita equilibrata. Buongiorno? Tutta la fase difensiva è stata positiva. Non dimentichiamo il lavoro che fa Matteo e che ci consente di essere più solidi. Non voglio nascondermi da nessuno, so che stiamo costruendo una base per essere ambizioni un domani. Oggi però siamo chiamati sudare a ogni partita. Può capitare che emerga qualche singolo, ma nella fade collettiva dobbiamo fare bene sia in attacco che in difesa. Onore ai ragazzi che hanno dimostrato di esserci su un campi difficile con tanto vento e non in perfette condizioni. Ma come è per noi lo è anche per loro, come dico sempre. Onore anche all’Empoli. I tifosi nostri sono innamorati della squadra a prescindere dal risultato. La passione e il cuore dei napoletani non glieli toglierà mai nessun nuovo allenatore né una nuova proprietà o un nuovo giocatore. Dobbiamo vivere questa esaltazione collettiva, ma non deve esserci nemmeno la depressione collettiva. Gli opposti non portano equilibrio. Mi sono preso la responsabilità di costruire qualcosa che possa durare nel tempo, non un flash. L’obiettivo è dare soddisfazione ai tifosi", ha concluso Conte.