Conte corre da Dorgu e gli sussurra qualcosa: la frase scatena il web

Mano davanti alla bocca alla Cassano, pacca sulla spalla e una piccola frase sussurrata all'orecchio che ha scatenato il web: i protagonisti sono Conte e Dorgu , al termine della partita vinta dal Napoli contro il Lecce . Il tecnico pensa già al futuro e a come rinforzare la squadra? Le ipotesi sono tante e infatti i partenopei seguono da tempo il classe 2004. Le telecamere hanno pizzicato tutta la scena, che ha immortalato l'ex Juve come se fosse un padre con un figlio. Ma cosa gli ha detto di così importante?

Conte, cosa ha detto a Dorgu

Cosa si sono detti di preciso è difficile dirlo, ma dal labiale di Conte emerge un "ti chiamo io", come se stesse già prenotando il talentuoso esterno danese per la sua squadra. Il mercato è ancora lontano, ma queste "carezze" potrebbero fare la differenza nella scelta di un giocatore. Dorgu, dopo la stagione da sorpresa lo scorso anno, anche in questo campionato sta continuando a fare bene, sia da terzino sia da posizione più avanzata. Grande spinta, accelerazione, dribbling e tiro. Deve ancora migliorare dal punto di vista difensivo e il tecnico del Napoli potrebbe migliorarlo su questo aspetto.

Dorgu al Napoli? La reazione social

Il siparietto con Dorgu era destinato a far discutere e così è stato. Il video ha fatto subito il giro del web e i social si sono scatenati, con i tifosi azzurri già in estasi. "Cosa gli avrà detto? Lo scopriremo a gennaio", scrivono in molti, dando quasi per certo un suo arrivo. "Mentalità pazzesca del mister", altri commenti simili si leggono sul web. Insomma, il giocatore è apprezzato dalla piazza. E per sapere se Conte è riuscito a convincerlo bisognerà aspettare qualche mese.