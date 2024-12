Conte, ti resta lo Scudetto: “Non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere”

ROMA - "Occasione persa per le seconde linee? Non sono deluso di loro, ma per l’uscita da questa competizione. Sapevamo che fare la scelta del turnover avrebbe potuto condurci a dei rischi. Tanti giocatori non avevano ancora avuto la possibilità di giocare una partita ufficiale e quindi oggi avevo bisogno di testare e dare la possibilità a tutti di potersi mettere in mostra. Danno l’anima ed era giusto premiarli. C’è dispiacere ma c’era la necessità di fare delle valutazioni". Così, dopo il match perso per 3-1 con la Lazio, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si è espresso il tecnico del Napoli Antonio Conte: "Turnover eccessivo? Dovevamo fare questo step, così come abbiamo fatto per il Palermo, con cui abbiamo vinto 5-0. Quale occasione migliore per dare spazio a questi giocatori. Se non dai l’opportunità, il gruppo lo perdi e nell’intensità e di coesione. Era necessario fare delle valutazioni".