Conte non parla, Stellini in lacrime: “Il piccolo Daniele non c’è più”

Cristian Stellini è intervenuto ai microfoni di Dazn al posto di Antonio Conte per commentare la netta vittoria del suo Napoli contro la Fiorentina per 3-0 decisa dalle reti di Neres, Lukaku e McTominay. L'allenatore in seconda dei partenopei ha spiegato così l'assenza del tecnico pugliese, che inaspettatamente non si è presentato nel post gara mandando il suo vice: «Siamo molto felici della vittoria però abbiamo ricevuto un brutto colpo, abbiamo perso una persona a noi molto cara, molto vicina a tutto il Napoli. È un bambino che era malato a cui abbiamo cercato di regalare momenti di gioca standogli vicino e lui ci ha regalato tanta energia. Il mister non e l’è sentita di andare in sala stampa, perchè è un momento difficile. Il nostro pensiero va a lui ed alla sua famiglia, oltre a tutti i bambini che soffrono per queste terribili malattie e dalle quali non si riesce a uscire».