Napoli, Skriniar e Garnacho! Conte scatenato, Kvara al Psg per lo Scudetto

NAPOLI - Khvicha Kvaratskhelia lascerà Napoli con il Paris Saint-Germain meta designata, ma prima di arrivare alla fumata bianca tra il georgiano e i parigni il Napoli deve trovare un sosituto che ha già individuato. L 'obiettivo di Antonio Conte è l'attaccante spagnolo (naturalizzato argentino) del Manchester United, Alejandro Garnacho . I Red Devils si sono detti disponibili alla cessione del giocatore con una valutazione che si aggira attorno ai 70 milioni di euro. Il Napoli avrebbe già fatto il primo passo per accelerare la trattativa: infatti, in attesa di definire l'accordo con il Psg per la cessione di Kvara, i partenopei avrebbero fatto una prima offerta formale allo United da 45 milioni (bonus compresi).

Kvara-PSG, Manna a Nizza

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è a Nizza dove incontrerà i dirigenti del Paris Saint Germain per provare a trovare un accordo economico per il trasferimento del georgiano. Il Psg - scrive Le Parisien - spera di chiudere per 65 -75 milioni di euro, a seconda dei bonus. Per il Napoli invece il prezzo fissato è di a 80 milioni di euro. Il Psg ha interesse a chiudere la trattativa in tempi brevi così da poter mettere il georgiano a disposizione di Luis Enrique il prima possibile

Guerra: "Anche Skriniar nella trattativa Kvara"

Frederic Guerra, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista ai microfoni Kiss Kiss Napoli parlando di questi giorni caldi di mercato: “Kvaratskhelia? Il PSG lo vuole perchè ieri, per esempio, ha giocato contro il Saint-Etienne e sia Barcola che Dembelè non hanno fatto benissimo. Il PSG è da tempo che ha messo gli occhi su Kvaratskhelia, son diversi mesi. Per me Kvara può giocare anche insieme a Barcola".

Skriniar nella trattativa: "Conte l’ha già avuto all’Inter e il calciatore rientra nella trattativa col Napoli. L’allenatore gli ha parlato, i due si sono sentiti e lo considererebbe un titolare. Quando io, da procuratore, dico che non posso commentare la notizia, è perchè qualcosa sotto c’è. Gonalons? Parlò della possibilità Napoli con Rafa Benitez che lo voleva fortemente in azzurro. Rafa non parlava il francese e feci io da traduttore”.