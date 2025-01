Napoli a tutta: Garnacho va verso Conte

Garnacho, accordo vicino tra Napoli e Manchester United

Dopo l'incontro di ieri a Milano, le distanze tra il Napoli ed i Red Devils si sono leggermente assottigliate. Gli azzurri hanno incrementato la loro offerta a 55 milioni di euro, comprensivi di un bonus di 5 milioni, mentre il club britannico ha abbassato le proprie richieste da 75 a 65 milioni. Don Antonio si è speso in prima persona per convincere Garnacho, telefonandogli venerdì per illustrare il progetto tecnico, e continuerà a farlo nei prossimi giorni, mentre il ds Manna è alacremente a lavoro per cercare di consegnare al coach salentino il suo obiettivo numero uno.

Napoli e United su Dorgu

Il confronto tra il Manchester United ed il Napoli si estende anche a Patrick Dorgu, esterno classe 2004 del Lecce. Il danese è da tempo nella lunga lista degli azzurri, che hanno anche raggiunto un primo accordo con i salentini: 35 milioni, bonus compresi, con il calciatore che si trasferirà solo a giugno. Tuttavia, la forte pressione esercitata dai Red Devils, disposti a investire fino a 35 milioni di euro senza bonus e a portare il giocatore immediatamente in questa finestra di mercato, potrebbe rimescolare le carte in tavola. La decisione finale del Lecce è attesa nei prossimi giorni, anche se la volontà sembra quella di trattenere il danese fino alla conclusione del campionato.

Danilo, niente Napoli: torna in Brasile

È arrivato, intanto, il verdetto sulla querelle Danilo, che ha scelto di tornare in Brasile. Il difensore, nonostante l’intesa raggiunta tra il suo entourage ed il Napoli, ha deciso di rientrare a casa per motivi familiari e aspetta solo la risoluzione contrattuale con la Juventus prevista nei prossimi giorni. La dirigenza partenopea, comunque, ha già delineato un piano B che conduce a Empoli da Ardian Ismajli. Il club toscano non vorrebbe privarsi del suo capitano in questa finestra di mercato, ma il centrale albanese ha il contratto in scadenza a giugno e può liberarsi a zero. Il Napoli valuta Ismajli 3 milioni e l’Empoli potrebbe considerare la cessione per cercare di monetizzare dalla trattativa. Don Antonio, dal mercato, ha già incassato un colpo significativo con la cessione di Kvara, ma ha chiarito fin dal primo giorno: "Quando cadi, ti rialzi. I cazzotti si prendono e si danno".