Napoli, che fai? Autogol shock di Rrahmani e lite Di Lorenzo-Raspadori

Un lunch match al momento indigesto per il Napoli che è chiamato alla vittoria forzata sul campo del Como dopo il successo dell'Inter. La pressione da capolista si fa sentire e il fiato sul collo dei nerazzurri non fa che peggiorare la situazione. Il tutto si è già ripercosso nel primo tempo dei partenopei con un autogol a dir poco disastroso: Rrhamani cerca Meret con un retropassaggio per eludere la pressione dei ragazzi di Fabregas, ma non si accorge che il portiere è decisamente fuori dai pali. La palla rotola quindi in rete, portando i lombardi in vantaggio. Ma non è l'unico episodio, con il nervosismo che si fa sentire anche per la battuta di un semplice calcio d'angolo.