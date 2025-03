"Bianconero", il lapsus e ora il motto Juve: Conte scatena i tifosi sul web

Fino alla fine. In pieno stile e Dna Juve . Un motto che da anni si fa largo tra obiettivi e partite bianconere. Utilizzato proprio per dare un senso importante, oltre ala voglia di non mollare mai. Lo stesso motto utilizzato da Conte per fare un appello ai tifosi del Napoli in vista del match scudetto contro l' Inter al Maradona. Alle ore 18 in campo le due squadre e il tecnico degli azzurri vuole provare a tornare in vetta al campionato. Non è questo il momento di mollare, nonostante i tre punti conquistati nelle ultime quattro giornate, ma questo Antonio lo sa bene e il suo spirito battagliero lo accompagna in ogni situazione, anche quella più complicata. La frase detta dall'allenatore è andata virale sui social e in tanti tifosi hanno commentato.

Conte e il motto Juve

Una gaffe, anche simpatica, Conte l'ha già fatta a tema Juve: "Non esiste il grigio per me, o è bianco o nero...". Salvo poi correggersi per evitare incomprensioni: "Facciamo rosso e blu, è meglio" scatenando le risate in conferenza stampa. A distanza di qualche settimana lo stesso tecnico ha fatto un appello ai tifosi del Napoli: "Non so dove arriveremo, ma posso assicurare che questi ragazzi danno tutto e io farò di tutto per renderli orgogliosi. Dobbiamo stare uniti fino alla fine per cercare di ottenere il massimo".

Un commento che ha scatenato anche tantissimi tifosi. Da quelli del Napoli con tanti cuori azzurri a "Ha una faccia di uno che vorrebbe scappare...". Ma anche di diversi sostenitori bianconeri: "Un 'Forza Juve' alla fine e sarebbe stato perfetto". O ancora: "Torna capitano.Ti aspettiamo…" con l'hastag fino alla fine per chiudere il cerchio. In tanti tifosi della Juve sperano in un suo ritorno sulla panchina bianconera e i messaggi d'affetto per lui non mancano mai.