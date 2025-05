"Farò di tutto": Conte, la promessa della moglie ai tifosi del Napoli

La festa scudetto del Napoli è stata l'occasione per far espolodere ancora una volta la gioia dei tifosi azzurri dopo la vittoria contro il Cagliari di venerdì sera. A tenere banco ed in apprensione la piazza è però il futuro di Antonio Conte, che sembrerebbe destinato a lasciare il club campione d'Italia già nei prossimi giorni. Proprio per questo un gesto di Elisabetta Muscarello, moglie dell'allenatore salentino, non è passato inosservato.