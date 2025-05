Conte alla Juve, la verità a giorni: il segreto di Pulcinella e l’opzione B

Conte e De Laurentiis ai ferri corti

Che i rapporti tra Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis si siano incrinati soprattutto per alcune mosse di mercato che hanno preso in contropiede il tecnico è il mistero di Pulcinella. Nella serata dei festeggiamenti, l’abbraccio quasi glaciale tra i due in mezzo al campo ne è stata la plastica rappresentazione. A confermare il tutto, poi, le dichiarazioni rispettose ma inequivocabili del presidente. Che spiegava da una parte come le personalità degli allenatori vadano rispettate a prescindere da ciò che dicono i contratti e dall’altra che uno deve restare solamente se si trova bene. Oggi è previsto il giro del bus scoperto con i giocatori del Napoli sul lungomare per ricevere un altro abbraccio da parte della città, quindi domani la visita dal Papa. Soltanto dopo queste 48 ore di full immersion si può ipotizzare il vertice tra De Laurentiis e Conte per affontare il futuro: ancora insieme oppure no?