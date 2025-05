Conte-Juve, le indiscrezioni di un accordo già raggiunto. Allegri, Napoli vicino

Allegri il post Conte?

Intanto De Laurentiis è molto avanti nella ricerca di una alternativa e, come vi avevamo anticipato una settimana fa, il nome più caldo è quello di Massimiliano Allegri. Tra i due ci sono già stati contatti, c’è una stima reciproca e il presidente sta cercando di accelerare per evitare l’inserimento del Milan. Max, di suo, sta traccheggiando sia appunto per valutare l’evoluzione delle altre situazioni (attenzione anche alle ultime sirene dell’amico Marotta all’Inter se Inzaghi dovesse andare in Arabia), sia per capire a fondo che tipo di rosa verrà allestita (la stima con il ds Giovanni Manna, peraltro, è alta: lo stesso Max ne caldeggiava la conferma alla Juventus prima delle rivoluzioni...) in vista della Champions.