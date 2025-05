Orgoglio Tudor, in lacrime e diretto a Giuntoli sul futuro: "Si decide prima del Mondiale, non dopo"

Il futuro e il Mondiale per Club

Sulla questione del suo futuro, Tudor ha voluto chiarire: “La conferma? Si saprà presto, sicuramente prima del Mondiale per Club. Non sarebbe giusto andare lì senza aver preso una decisione, né per me né per la società. Serve un po’ di pazienza, ma ci sarà chiarezza”. Infine, il tecnico croato ha riflettuto sul significato del successo e sul proprio approccio alla professione di allenatore: “Se oggi non avessimo vinto, non sarebbe cambiato nulla nel mio modo di essere tecnico. Lavoro su me stesso e non permetto a nessuno di giudicare il mio valore in base a un risultato. Certo, quando si vince si è più felici, ma ciò che conta è il percorso. Bisogna trovare il piacere di allenare, al di là delle pressioni”.