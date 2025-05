Venezia-Juventus, diretta: Champions, risultati Serie A in tempo reale

19:25

Del Piero e la Champions Juve

È il giorno della verità per la Juventus , con l'ultima giornata della2024/25. I bianconeri saranno impegnati allo Stadio Pier Luigi Penzo didalle 20:45 con l'obiettivo di vincere per centrare l'obiettivo quarto posto che garantirebbe l'accesso alla prossima Champions League. I padroni di casa si giocano invece la salvezza. Qui tutti gli aggiornamenti sulla sfida della squadra die sulle altre partite di campionato in contemporanea.

Intercettato da Sky Sport a Montecarlo per il Gran Premio, la leggenda bianconera si è così espresso: "Più facile che l’Inter vinca la champions League o che la Ferrari torni a vincere una gara? È più facile che la Juventus vada in champions (ride, ndr)". Qui tutte le dichiarazioni.