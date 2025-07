Osimhen, il Galatasaray non paga e il Napoli blocca tutto. Ma trattativa poi riparte

Quella che sembrava ormai una trattativa conclusa con il Napoli, ora è in una fase di stallo: l'operazione Osimhen al Galatasaray è al momento bloccata. Il motivo? Le mancate garanzie bancarie che aspettava la società, che per ora non sono arrivate, come riportato da Sky Sport. I turchi avevano alzato la posta in palio, accettando la richiesta dei partenopei per l'attaccante nigeriano, ma la fumata bianca che ormai pareva scontata, in questo momento è ancora grigia.