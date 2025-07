Napoli-Catanzaro: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole

Il Napoli affronta il Catanzaro in amichevole nel ritiro a Dimaro. Si tratta del secondo test estivo per i campioni d'Italia di Antonio Conte dopo la gara disputata contro l'Arezzo, in cui gli azzurri hanno rimediato una sconfitta a sorpresa. I calabresi sono allenati da Alberto Aquilani e militano in Serie B. Dopo la sfida con il Catanzaro, il Napoli rientrerà in Campania e poi inizierà la seconda fase del ritiro estivo in Abruzzo a Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto. Intanto, ieri, entusiasmo da stadio alla presentazione del Napoli campione d'Italia nella Sky Arena di Dimaro Folgarida. "Bello rivedersi dopo un anno. E' bello rivedersi dopo una bellissima stagione, è bello rivedersi con uno Scudetto sulla maglia. E' stato qualcosa di bello e incredibile.Voglio ringraziarvi a nome mio e dei calciatori perché il supporto che ci avete dato è stato fondamentale" ha detto Conte ai tifosi.