Napoli-Olympiacos 2-1, Conte perde Lukaku: fine amara del ritiro azzurro a Castel Di Sangro

CASTEL DI SANGRO - Si chiude con un sorriso amaro il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri superano 2-1 l'Olympiacos al Patini ma perdono Romelu Lukaku: al 33' l'attaccante belga si è fatto male alla coscia sinista al momento di calciare. L'ex Inter si è subito accasciato a terra dolorante e ha dovuto abbandonare il campo, con Lorenzo Lucca che ha preso il suo posto. Un grosso guaio per Antonio Conte a poco più di una settimana dall'esordio in campionato al Mapei Stadium contro il Sassuolo in programma sabato 23 agosto alle ore 18.30.