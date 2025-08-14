Napoli-Olympiacos 2-1, Conte perde Lukaku: fine amara del ritiro azzurro a Castel Di Sangro

CASTEL DI SANGRO - Si chiude con un sorriso amaro il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri superano 2-1 l'Olympiacos al Patini ma perdono Romelu Lukaku: al 33' l'attaccante belga si è fatto male alla coscia sinista al momento di calciare. L'ex Inter si è subito accasciato a terra dolorante e ha dovuto abbandonare il campo, con Lorenzo Lucca che ha preso il suo posto. Un grosso guaio per Antonio Conte a poco più di una settimana dall'esordio in campionato al Mapei Stadium contro il Sassuolo in programma sabato 23 agosto alle ore 18.30.
Napoli, Politano e Lucca stendono l'Olympiacos
Tornando alla sfida i campioni d'Italia passano in vantaggio con Politano al 16'. Poco dopo la mezz'ora l'infortunio a Lukaku e immediatamente dopo un'entrataccia su Rrahmani che fa perdere le staffe al tecnico salentino, tenuto a fatica dai suoi assistenti mentre invade il rettangolo verde a gioco fermo. Al 54' gli azzurri trovano anche il raddoppio con Lorenzo Lucca, entrato proprio al posto di Big Rom. Nel recupero Chiquinho accorcia le distanze ma al Patini finisce 2-1 per il Napoli.