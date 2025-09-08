Rrahmani, infortunio in nazionale: c'è lesione, quali sfide salta col Napoli

Riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, in programma sabato alle 20:45 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo è stato impegnato in una doppia seduta: al mattino gli azzurri hanno effettuato un lavoro di attivazione tecnica, mentre nel pomeriggio si è svolto un allenamento aerobico. Elmas e Rrahmani sono rientrati dagli impegni con le nazionali. In seguito all'infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l'esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l'iter riabilitativo.
Infortunio Rrahmani: quali partite salta e chi lo sostituisce
Il Napoli di Antonio Conte, al ritorno in campo dalla sosta per le nazionali, dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini chiave del reparto difensivo. Amir Rrahmani ha, infatti, rimediato un infortunio con il Kosovo, nella sfida valida per le qualificazioni alla prossima edizione dei Mondiali - che si terranno in Messico nel 2026 -, contro la Svizzera. Il centrale, a causa della lesione riportata, dovrebbe restare fermo ai box per almeno tre settimane, saltando probabilmente le sfide che vedranno impegnato il club partenopeo contro la Fiorentina in campionato, il Manchester City alla prima partita di Champions League ed il Pisa. Il centrale kosovaro proverà a tornare in campo per la sfida contro il Milan a San Siro ma, ad ogni modo, Conte non forzerà il rientro in campo del difensore. A sostituire Rrahmani nell'undici titolare del club partenopeo, dovrebbe essere il nuovo acquisto Sam Beukema, arrivato nell'ultima sessione di calciomercato dal Bologna, che non ha ancora esordito in competizioni ufficiali con il suo nuovo club.