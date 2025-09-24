Infortunio Buongiorno, c'è lesione: quali partite salta e tempi di recupero

Si ferma Alessandro Buongiorno in casa Napoli. Il difensore, uscito a 10 minuti dalla fine nell'ultima partita contro il Pisa, ha accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra e oggi ha svolto gli esami strumentali. Di seguito il comunicato dei partenopei: "Dopo un giorno di riposo, gli azzurri cominciano la preparazione al prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 a San Siro contro il Milan. Il gruppo ha svolto lavoro in palestra e, successivamente, è stato impegnato in una seduta tecnica in campo. Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".