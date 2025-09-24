Tuttosport.com

Infortunio Buongiorno, c'è lesione: quali partite salta e tempi di recupero

Il centrale del Napoli ha svolto gli esami strumentali. Difesa inedita per Conte in vista della sfida con il Milan
Napoli

Napoli

Si ferma Alessandro Buongiorno in casa Napoli. Il difensore, uscito a 10 minuti dalla fine nell'ultima partita contro il Pisa, ha accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra e oggi ha svolto gli esami strumentali. Di seguito il comunicato dei partenopei: "Dopo un giorno di riposo, gli azzurri cominciano la preparazione al prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 a San Siro contro il Milan. Il gruppo ha svolto lavoro in palestra e, successivamente, è stato impegnato in una seduta tecnica in campo. Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

I tempi di recupero

"Speriamo nulla di grave, altrimenti deve andare a farsi benedire", ha detto Antonio Conte nel postpartita di Napoli-Pisa riguardo l'infortunio di Buongiorno. Ora però il tecnico si prepara a modificare l'assetto difensivo in vista del match di San Siro con il Milan di domenica 28 settembre. Buongiorno infatti non sarà a disposizione né al Meazza né alla prossima di Champions contro lo Sporting Lisbona: potrebbe tornare dopo la sosta il 18 ottobre in casa della sua ex squadra, il Torino. Più difficile un rientro nella sfida del 5 ottobre con il Genoa. Al Meazza può toccare al rientrante Rrahmani, da capire se già dal primo minuto: nel caso è pronto Juan Jesus per formare un'inedita coppia di centrali con Beukema.

